الأرض كروية أم مسطحة.. فاروق الباز يحسم الأمر بالدليل

علق الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء والجيلوجيا المصري، على الجدل القائم بشأن هل الأرض كروية، أم مسطحة، وقال إنه من دون أي شك فالأرض كروية.

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وأضاف خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن الأرض كروية و الشمس كروية، وكل الكواكب كروية، وأن هذا الأمر لا مجال فيه للشكل.

ولفت أن الجميع يعلم أن النهار قد يكون في دولة، وفي نفس الوقت يكون ليلًا في دولة أخرى، فالأرض إذا كانت غير كروية ومسطحة كما يقول البعض لكان الليل في جميع الدول بوقت واحد وأيضًا النهار، فهذا أكبر دليل.

وأوضح أن الأرض تدور حول الشمس، وأن هذا الأمر علمي، ومنتهي.