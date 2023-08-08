الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

برلماني يناقش مع وزير الصحة الاحتياجات الطبية لمستشفى حميات منوف

بوابة الوفد الإلكترونية

التَقى النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لمناقشة وبحث الاحتياجات الطبية الخاصة بالمواطنين بدائرة (منوف – سرس الليان – السادات) ، مشيراً إلى أن مستشفى حميات منوف والمركز الصحى بكفر داود بالسادات بحاجة إلى بعض الأجهزة والمعدات الطبية للحفاظ على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عن المرضى ، مضيفاً أن مستشفى حميات منوف تخدم أكثر من نصف مليون نسمة ويتردد عليها المرضى من محافظتى المنوفية والبحيرة .

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وأكد النائب أحمد أبو زيد أن الدكتور وزير الصحة والسكان وجه خلال اللقاء بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية لمستشفى حميات منوف وللمركز الصحى بكفر داود ، مشيراً أنه تم عرض الاحتياجات الطبية للمستشفى والتي تمثلت في : عدد 15 سرير عناية مركزة ، و15 مونيتورز عناية ، 2 جهاز صدمات لاستكمال قسم العناية بمستشفى حمايات منوف الذى يسع لعدد 35 سرير رعاية ويعمل به حالياً 12 سرير فقط ، كما أن المركز الصحى يحتاج إلى جهاز DC shock  ، وجهاز موجات صوتية وجهاز ليزر خاص بالعلاج الطبيعي ، وجهاز تعقيم Class B ، وكرسى أسنان ، وكراسى متحركة لمساعدة كبار السن وذوي الهمم ، وجهاز كيميا وصورة دم خاص بالعمل ، Rotary files  .

 

وقد جاء هذا فى ضوء نشاط النائب أحمد أبو زيد وتفاعله مع قضايا ومطالب المواطنين والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، و تقديم كافة أوجه الدعم للأهالي. 

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