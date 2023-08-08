"صقر 123".. تدريب عملي مشترك لمجابهة الكوارث والأزمات بالوادي الجديد

بدأت الأجهزة التنفيذية في محافظة الوادي الجديد الاستعدادات لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الكوارث والأزمات المعروف بـ "صقر 123"، وفقًا لتوجيهات محافظ الوادي الجديد، اللواء دكتور محمد الزملوط، تم التأكيد على ضرورة تجهيز جميع القطاعات لمواجهة المواقف التعبوية المختلفة.

تم عقد اجتماع تحضيري لمناقشة وتنفيذ المهام المنوطة بالجهات الحكومية والخدمية خلال خطة التدريب العملي المقرر تنفيذها في سبتمبر المقبل.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على استعداد الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الكوارث وإدارتها بكفاءة عالية. يهدف التدريب إلى تحسين أداء فرق الإغاثة والتصدي للكوارث وتقديم المساعدة للمتضررين في أسرع وقت ممكن. كما تم فحص صلاحية المعدات والأجهزة والمركبات المتاحة للاستعانة بها في حالة وقوع الأزمات المختلفة.

ومن المتوقع أن يكون التدريب العملي "صقر 123" فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات المشاركة. ستسهم هذه التجارب في تحسين تنسيق الجهود وتعزيز القدرات في مجابهة الكوارث والأزمات.

تعتبر تحضيرات التدريب العملي المشترك "صقر 123" استثمارًا هامًا لتعزيز قدرة الوادي الجديد على التصدي للكوارث والأزمات المحتملة. يعكس هذا الجهود الجادة والتفاني للمحافظة في ضمان سلامة مواطنيها وحماية الممتلكات العامة والخاصة من تأثير الكوارث.