راميسدال : لاشيء سهل في كرة القدم

في تعليقه على صفقة أنتقال حارس مرمى برينتفورد ومنتخب أسبانيا ديفيد ريا الى صفوف الارسنال والمنافسة الصعبة بينهما على مركز حراسة المرمى في صفوف المدفعجية قال آرون راميسدال حارس مرمى الارسنال في مقابلة تلفزيونية مع شبكة اليوروسبورت العالمية ان كرة القدم عالم ملىء بالمتغيرات والمفاجأت وانه لاشيء سهل في عالم كرة القدم.

وأضاف الحارس الاساسي للارسنال خلال حديثه : ورغم صعوبة عالم كرة القدم الا انه علينا التغلب عليها والتأقلم معها .

وعن احتمالات فقده مركز الحارس الأساسي في الموسم المقبل : علي ان أواجه الحقيقة لقد فعلت مثل هذا الأمر عندما أنتقلت في عدد من الاندية ومن الغباء ان افكر انه لا يمكن أن يحدث لي انا أيضا وأعتقد اننا سندخل في منافسة شرسة ستنتهي بتقديم افضل نسخة من كلانا وفي النهاية سيصب هذا في مصلحة النادي.