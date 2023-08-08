سلاح الجو الإسرائيلي يُعاني.. جنود الاحتلال في ورطة

يعاني سلاح الجو الإسرائيلي من أضرار كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أن جنود الاحتلال الإسرائيلي يمرون بحالة من الضيق والكاَبة، الأمر الذي أدى إلى انتحار جنديان.

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من جانبه اعترف دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن هناك أضرارًا في سلاح الجو الإسرائيلي وبعض التشكيلات المحدودة في الجيش، قائلا "الجيش جاهز للحرب، لكن في المستقبل قد يكون الوضع أكثر تعقيدًا".

وأضاف العميد هاجاري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل باستمرار محادثات مع المتطوعين، لافتا "كل واحد منهم لديه خط أحمر مختلف، هذا وقت مضطرب ويؤثر على الجيش الإسرائيلي".

وتابع: "أعداءنا يعرفون أن الجيش الإسرائيلي قوي ، لقد واجهوه في ساحة المعركة ، من حيث التكنولوجيا والقدرات، لا يزال جميع الأعداء يعرفون أننا أقوياء وسنواجه أي تحد".

وتأتي هذه التصريحات فيما تحاول قيادة الجيش الإسرائيلي إخفاء الحجم الحقيقي لظاهرة توقف عناصر احتياط عن التطوع للخدمة العسكرية.

ويرفض الجيش الإسرائيلي الإعلان عن عدد عناصر الاحتياط الذين يتوقفون عن التطوع للخدمة العسكرية، بادعاء أنه لا يريد تزويد معلومات استخباراتية يستخدمها أعداء إسرائيل.