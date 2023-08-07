جندي إسرائيلي يلحق بصديقه المنتحر بنفس اللواء.. جيش الاحتلال يتساقط من الاكتئاب

أقدم جندي إسرائيلي على الانتحار مساء اليوم الإثنين، وهو من اللواء العسكري كفير، وذلك بعد يوم واحد من موت صديقه الذي قرر التخلص من حياته بعد أزمة نفسية بسبب الضغوط النفسية وأعمال القمع التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجندي الإسرائيلي يدعى أور دونيو من لواء كفير، قرر الانتحار، وذكرت القناة 12 العبرية قبل قليل، أن بعد يوم واحد من دفن زميله الذي أحرق نفسه جراء معاناته من حالة نفسية، بسبب أحداث صعبة جرت معه خلال حرب 2014 بغزة، انتحر اليوم أيضًا الجندي دونيو من سكان المنطقة الجنوبية، إذْ عاني من اضطراب ما بعد الصدمة بسبب خدمته العسكرية.

يعرف لواء كفير أيضًا باللواء رقم 900 هو أحد ألوية الجيش الإسرائيلي يتمركز تاريخيًّا في الضفة الغربية المحتلة، وتم تشكيل ستة كتائب مشاة مختلفة في بداية التسعينات لمساندة القوات المدرعة الموجودة في الضفة الغربية، ثم أصبحت هذه كتائب مختصة في القتال في المدن إبان الانتفاضة الثانية.

أعلن عن لواء كفير في 6 ديسمبر 2005 ويحمل هذا الاسم التابع للشعبة 162 في قيادة المنطقة الوسطى، وعرف عن اللواء بممارساته القمعية وأعمال التنكيل بحق السكان الفلسطينيين، إضافة إلى إعلان مجندين فيه رفضهم تنفيذ أوامر إخلاء المستوطنات.

اللواء مسئول عن 70% من الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، وأظهرت تحقيقات أعدها الجيش الإسرائيلي أخيرًا، أن اللواء تصدر ألوية المشاة الأربعة في نسبة الانضباط الداخلي بين عناصره، وأنه يحتل المرتبة الأولى لجهة عدد الجنود الذين ينتقلون منه للدراسة في كلية الضباط.