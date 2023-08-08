22 لاعبا في قائمة المقاولون الأولى استعدادا للموسم الجديد

بدأ الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب في إجراء الفحوصات الطبية والقياسات البدنية للاعبين حتى نهاية الأسبوع الحالي على أن يكون المران الأول للفريق في الثالثة عصر السبت القادم.



وكان الجهاز الفني قد استقر على قائمة تضم ٢٢ لاعبا للتسجيل كقائمة أولى حسب المواعيد التي حددها اتحاد الكرة.

كما استقر الجهاز الفني على تصعيد أربعة ناشئين للتدريب مع الفريق الأول .

وضمت القائمة كلا من:

محمود أبو السعود وأحمد عربي ومحمد سالم وأمير عابد ومحمد مجلي وعبد الرحمن خالد جبنة وأحمد شيمي ويوسف الجوهري وأحمد عيد تمساح ومحمد شوقي غريب وعمر فتحي سافيولا وأحمد علاء الدين ولؤي وائل ويوسف مجدي وفاروق نور الدين وأمادو نياص وجوزيف أوشايا وجون أوكلي ومحمد هاني تريكا ومحمد سيحا والحبيب أحمد حسن وأحمد أبو عجيلة، بالإضافة إلى تصعيد رباعي تحت السن عمر فايد ويوسف حمدي مواليد 2003 ومهند أحمد مواليد 2005 ومحمد عبد الناصر مواليد 2006.

وكان فريق المقاولون العرب قد أنهى الموسم الماضي في المركز السابع برصيد ٤٤ نقطه ويأمل الجهاز الفني في تحسين ترتيب الفريق في الجدول ضمن مشروع بناء فريق يضم مزيج من الشباب وأصحاب الخبرة من أجل المنافسة على احتلال المراكز المتقدمه وضخ لاعبين مميزين للمنتخبات الوطنية

وكانت الفترة الماضية قد شهدت اجتماعات للكابتن شوقي غريب مع المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة تم خلالها الاتفاق على كافة الأمور التي تخص الفريق واللاعبين ومتطلبات الفريق للموسم القادم.