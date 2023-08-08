بايرن ميونخ يرفع عرضه لحسم صفقة هاري كين

أكدت الصحف البريطانية ان نادي بايرن ميونخ ينوي التقدم بعرض جديد الى إدارة توتنهام الأنجليزي لحسم صفقة ضم مهاجمه الدولي هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وقالت صحيفة الديلي ميل ان مسئولي البايرن سيقدموا عرضا بقيمة ١١٠ مليون جنية استرليني لضم هاري كين الذي يعد الهدف الاول للفريق البافاري لدعم هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مشيرة الى ان نادي توتنهام ربما يجد نفسه مضطرا لبيع مهاجمه الدولي تحت وطأة انتهاء تعاقده مع نهاية الموسم المقبل .

وقالت الصحيفة ان العرض سيتضمن نحو ١٠ مليون جنية اضافية حال تحقيق هاري كين بطولات مع بايرن ميونخ وهو ما سيجعل المهاجم الدولى الانجليزي الأغلى في تاريخ الدورى الألماني( البوندزليجا )