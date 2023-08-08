توتنهام يعاند بايرن ميونيخ ويرفض رحيل نجم الفريق

رفض نادي توتنهام عرض الذي قدمه بايرن ميونيخ، للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب المقابل مالية.

قدم النادي الألماني عرضًا للسبيرز مقابل 86 مليون جنيه إسترليني، لحسم صفقة كين، لكن طلب البايرن رفض بسبب تمسك توتنهام، بخدمات اللاعب وعدم وصول المبلغ إلى القيمة التي تريدها إدارة النادي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الأول رفض في يونيو الماضي، والذي بلغ 70 مليون يورو، ثم رفض العرض الثاني في يوليو الماضي.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو بايرن ميونيخ، اجتماعًا مع توتنهام خلال الساعات المقبلة في محاولة للوصول إلى اتفاق بين الطرفين، لتسوية الصفقة، علمًا أن النادي الإنجليزي طلب زيادة في العرض، للموافقة على بيع اللاعب، ليصل المبلغ إلى 100 مليون.

ويريد بايرن ميونيخ تعزيز خطه الهجومي بضم كين هذا الصيف، خاصة وأن النادي لم ينجح في تعويض رحيل نجمه السابق روبرت ليفاندوفسكي، إلى برشلونة الصيف الماضي.

هاري كين

ويرتبط اللاعب الإنجليزي بعقد مع توتنهام ينتهي في صيف 2024، ولذلك تحاول الإدارة أولًا إقناعه بتمديد عقده أو بيعه مقابل الحصول على عائد مالي كبير.

وكان كين جزءًا من جولة توتنهام الصيفية في أستراليا وسنغافورة، وسجل 4 أهداف في مباراة فريقه ضد شاختار دونيتسك والتي انتهت 5-1.

ويستعد صاحب الـ 29 عامًا، حاليا مع الفريق للمباراة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برينتفورد يوم الأحد 13 أغسطس.