خاطف أرواح أسرته في الهرم أشعل النار في المنزل لإخفاء معالم الجريمة

لم يفكر كثيرًا قاتل أسرته بالهرم ، في ارتكاب فعلته الشنعاء، وأخذ قرار إنهاء حياة أسرته بداية من زوجته وجميع بناته، حتى الصغرى بنت الـ 5 سنوات، وأشعل النار في المنزل حتى يخفي معالم جريمته.

ويقول أحد الجيران سمعنا أصوات أغاني مرتفعة جدًا من منزل تاجر الخردة في كفر غطاطي بالجيزة، وعندما خَفت صوت الموسيقى، تعالت أصوات الصراخ والاستغاثات، لنتفاجأ بأن المتهم أنهى حياة زوجته وابنته الصغرى، وذبح 4 أخريات من بناته، ليتركهم جميعًا غراقين في دمائهم.

مذبحة أسرية جديدة

وأوضح الحج أحمد شاهد عيان، أن المتهم أشعل النيران في المنزل لكي يخفي معالم الجريمة، وطالت ألسنة اللهب جسد أم بناته، و تمكنا من إخماد النيران قبل أن تمتد إلى باقي البيت، وأخطرنا الأجهزة الأمنية التي حضرت على الفور إلى مسرح الجريمة وبرفتها سيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى.

المتهم

مذبحة الهرم

شهد كفر غطاطي بالهرم جريمة بشعة، عندما تجرد عامل خردة من مشاعره الإنسانية وأقدم زوج على إنهاء حياة زوجته وابنته وإصابة 4 من أولاده بسبب خلافات زوجية، وجرى نقل الجثامين إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

بدأت الواقعة تلقى اللواء أحمد الوتيدى نائب مدير المباحث اخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بقيام عامل بإنهاء حياة زوجته وابنته وإصابة 4 آخرين من أولاده في كفر غطاطي بالهرم بدائرة القسم.

مسرح الجريمة

وانتقل العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب بالجيزة والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم إلى مكان الواقعة.

المتهم

وتبين من المعاينة أن المتهم يدعى عبد المولى يبلغ من العمر 32 سنة يعمل عامل خردة قام بإنهاء حياة زوجته رانيا ربة منزل 32 سنة، وجنا عبد المولى 11 سنة، وإصابة كل من ملك 18 سنة، ومنة 15 سنة، وسجدة 5 سنوات، ومي 8 سنوات، بسبب خلافات زوجية، وألقت مباحث الهرم القبض على المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما وتحرر محضر بالواقعة.

محرر الوفد وأحد الجيران

قررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الوفاة، بينما جرى نقل الأطفال المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.