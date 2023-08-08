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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الجزائري يصل واشنطن في زيارة عمل لمدة يومين

أحمد عطاف
أحمد عطاف

 

وصل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مساء اليوم الثلاثاء، إلى واشنطن في زيارة عمل تستغرق يومين بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

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تبون: الجزائر تدعم الشرعية الدستورية بالنيجر ومُستعدون لتقديم المساعدة

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تبون يؤكد تطابق وجهات النظر مع البرتغال في القضايا الإقليمية والدولية

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، تندرج هذه الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتكثيف الحوار السياسي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية؛ بما يخدم تطلعات الطرفين في بناء شراكة استراتيجية ويسهم في الدفع بالتزامهما المشترك في نشر الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

 وأضاف البيان أن الوزير الجزائري من المنتظر أن يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وكذلك مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي، كما سيكون له لقاءات مع متعاملين اقتصاديين أمريكيين، وكذلك مع ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية.

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