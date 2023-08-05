تبون: الجزائر تدعم الشرعية الدستورية بالنيجر ومُستعدون لتقديم المساعدة

علق الرئيس الجزائري، "عبد المجيد تبون"، خلال لقاء صحفي، على الانقلاب في النيجر على سلطة الرئيس محمد بازوم، مُؤكدًا دعم بلاده للشرعية الدستورية، حسبما أفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية، مساء اليوم السبت.

وقال الرئيس تبون، خلال اللقاء: "نحن مع الشرعية الدستورية في النيجر، ونحن على استعداد لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للنيجر إن أراد شعبها ذلك".

وأطاح انقلاب في النيجر، قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني، بالرئيس المنتخب، محمد بازوم، الأسبوع الماضي، حيث برر تشياني ما حصل بـ"تدهور الوضع الأمني" في بلاد تعاني من عنف الجماعات الإرهابية.

التلفزيون الوطني في النيجر

وأعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني، عبر التلفزيون الوطني في النيجر، أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس بازوم.

ويعد بازوم، الذي وصل إلى الرئاسة عبر انتخابات في العام 2021، من أبرز حلفاء فرنسا والغرب في منطقة الساحل الإفريقي.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق تعاونه الأمني فورا مع النيجر، وعدم الاعتراف بالانقلاب.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت خلال لقاء صحفي، أن زيارته إلى فرنسا لا تزال مبرمجة.

وأضاف الرئيس تبون خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام، الذي سيبث كاملا مساء اليوم عبر القنوات الجزائرية: "نحن بانتظار أن تزودنا الرئاسة الفرنسية ببرنامج الزيارة إلى فرنسا".

وكانت زيارة تبون إلى فرنسا مبرمجة في مايو، قبل تأجيلها إلى النصف الثاني من يونيو، لكنها لم تتم، كما لم يعلن رسميا عن موعدها الجديد.

وصاحب الإعلان عن زيارة الرئيس تبون توتر بين البلدين، بسبب عدة ملفات تخص الماضي الاستعماري والهجرة ومسائل أخرى.

وستكون هذه الزيارة، في حال إجرائها، الأولى من نوعها للرئيس تبون إلى فرنسا منذ توليه الرئاسة.