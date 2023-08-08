أوراق مسافرة

الثلاثاء 08/أغسطس/2023 - 08:42 م 8/8/2023 8:42:23 PM

عندما تكون سفرتى محدودة الأيام، أحرص على حجز تذكرة العودة مع تذكرة الذهاب، أفضل سفر القطار عما دونه، أجلس فى أريحية، أقرأ فى كتاب هو دومًا رفيق سفرى، أتأمل فى المناظر الطبيعية على طول الطريق، وحبذا لو كان المقعد منفردًا إذا كنت مسافرة بمفردى، أمقت الثرثرة مع الغرباء، فغالبًا ما تدور حول متاعب الحياة ونيران الأسعار وترديد عبارة «حسبى الله ونعم الوكيل»، وهو حديث كمد وشجون، يفقدنى متعة السفر الذى أعشق تفاصيله أينما كان المكان، المهم أنى فى رحلتى لمعرض الكتاب بالإسكندرية حجزت تذكرة العودة للقاهرة مساء يوم جمعة فى قطار السابعة إلا دقائق ليلًا.

قبيل الموعد، صعدت القطار، جلست فى المقعد المدون رقمه فى التذكرة، وبدأت ممارسة طقس القراءة وأنا أمنى نفسى بكوب من القهوة عندما يمر عامل البوفيه، وفجأة وقبل أن يتحرك القطار، وجدت رجلًا خمسينيًا يقف أمامى وهو يشير إلى رقم المقعد الخاص بى ويقول: هذا مقعدى لو سمحتِ، نظرت إليه فى ثقة وأنا أقول: لا إنه مقعدى وفقًا للرقم المدون بالتذكرة، مد لى يده فى توتر بالتذكرة وطلب منى التأكد بنفسى بأنه مقعده.

بالفعل دققت النظر فى رقم المقعد ورقم العربة، تأكدت أن ما يقوله صحيح، أسقط فى يدى وأنا أخرج تذكرتى من حقيبة يدى وأقدمها له بثقة مهتزة وأنا أقول: يبدو أن موظفة الشباك حجزت تذكرتين عن طريق الخطأ لنفس المقعد، دقق الرجل فى تذكرتى، وافتر فمه عن ابتسامة فرحة هى أقرب للشماتة وقال: تذكرتك كان تاريخها أمس الخميس على نفس القطار وليس اليوم الجمعة، يبدو أنك أخطأتِ يوم السفر.

توترت أعصابى وأنا أؤكد له أنى طلبت من بائعة التذاكر الحجز لى يوم الجمعة وليس الخميس، وإلا ما الذى يضطرنى لتفويت موعدى والسفر فى موعد مخالف.

المهم أن الحق فعليًا كان مع الرجل، وضمنيًا معى لأنى لست المخطئة، بل هو خطأ موظفة الشباك التى حجزت لى تذكرة «بمزاجها»، سواء أخطأت أو تعمدت، المهم جاء «الكمساري» وبرفقته رجل أمن القطار، واحتد النقاش وتطور، وللأسف كان مفتش التذاكر حادًا فى طبعه، متوشحًا بالتدين المتشدد وظل يردد «ولا تزر وازرة وزر أخرى»، وأنا لا أفهم سر تمسكه بهذه الآية الكريمة فى هذا الموقف الذى لا أجده مناسبًا لها، وتمسك أن أخلى المقعد للرجل، وأن أدفع تذكرة جديدة بالغرامة، وفوق هذا على أن أظل واقفة أتأرجح داخل القطار ثلاث ساعات تقريبًا، هذا بجانب تأنيبه لى بأنى المخطئة، إذ كان على مراجعة التذكرة قبل مغادرة الشباك، ولم تقنعه أسبابى بأنه مفترض أن أثق فى بائعة التذاكر أنها ستنفذ طلبى فى يوم الحجز، وإلا كانت أخبرتنى بعدم وجود أماكن فى هذا اليوم والقطار المحدد لأختار بنفسى البديل، أما أن تضعنى فى هذه الورطة والموقف السخيف فهو أمر مرفوض.

ولم يقتنع أيضاً بأنى كنت متعجلة لأن القطار كان يوشك على التحرك فى طريقه للإسكندرية، فلم أراجع التذكرة بنفسى، المهم كبرت فى دماغى، وتمسكت بألا أدفع تذكرة جديدة، وأنى سأحرر محضرًا أو شكوى ضد الموظفة عندما أصل للقاهرة، وبالتالى أخذ رجل الأمن بطاقتى، حتى نصل للقاهرة ويتم الإجراء القانونى.

جاءنى مفتش التذاكر بعد نصف ساعة وأخبرنى بلهجة تراجعت بها حدة نبرته وتشدده، وقال إنه سيضار إذا ما مر المفتش الأعلى منه ووجدنى بلا تذكرة، لأن تذكرتى ليست صالحة، ووجدتنى أتعاطف معه رغم ما أنا به من فورة الغضب، وبقائى واقفة معظم الوقت وتنقلى بين مقعد وآخر يخلو من صاحبه فى بعض المحطات، وللأسف ضاعت متعة الرحلة، فلا قراءة لكتاب، ولا كوب قهوة، بل رحلة عودة كئيبة، مليئة بالحنق مما حدث، واتخذت قرارى مع الكمسارى وأنا أسأل نفسى فى غيظ «هو مين الغلطان»؟

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