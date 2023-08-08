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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الكوري الجنوبي يدعو إلى إعطاء الأولوية لبناء الردع ضد كوريا الشمالية

بوابة الوفد الإلكترونية

 

دعا الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول"، اليوم الثلاثاء، إلى إعطاء الأولوية لبناء قدرة الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

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جاء ذلك أثناء ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة الابتكار الدفاعية الرئاسية، حيث أشار الرئيس يون إلى أن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية والقدرات السيبرانية والطائرات بدون طيار تمثل تهديدا وشيكا، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

 

وقال يون إنه من خلال التوزيع العقلاني والفعال للموارد المالية يجب بناء قدرات الردع والرد ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية مع جعل الأولوية لذلك، مؤكدا الحاجة إلى محاولة تعديل جريئة للمشروعات التي تهدف إلى تشغيل أنظمة الأسلحة التي ليست ملحة على الفور.

وشدد على أهمية القيادة الجديدة لعمليات الطائرات بدون طيار المقرر إطلاقها الشهر المقبل، وقيادة العمليات الدفاعية في حالة قيام كوريا الشمالية بغارات بطائرات بدون طيار وإظهار موقف رد الجيش الحازم من خلال توظيف قوة هجومية.

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