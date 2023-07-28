كوريا الشمالية تستعرض مسيّرات جديدة وصواريخ باليستية عابرة للقارات

أفادت وسائل إعلام رسميّة، اليوم الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أشرف على عرض عسكري في بلاده ضم طائرات مسيرة جديدة وصواريخ بالستية عابرة للقارات ذات قدرة نووية، وذلك في ذكرى الهدنة التي أوقفت الحرب بين الكوريتين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "طائرات استطلاع استراتيجية بلا طيار ومسيّرات هجومية متعددة الأغراض تم تطويرها وإنتاجها حديثا... قد حلّقت خلال هذا العرض، من خلال الدوران في السماء فوق ساحة" كيم إيل سونغ.

وأفادت بأنّ فرح الحاضرين وحماستهم بلغا ذروتهما عند استعراض أحدث صاروخ باليستي كوري شمالي عابر للقارّات، هو "هواسونغ -18" العامل بالوقود الصلب والذي اختُبِر في أبريل ويوليو هذا العام.

وحضر الاحتفالات وفدان روسي وصيني رفيعا المستوى كانا يزوران بيونج يانج. وهؤلاء هم أول ضيوف أجانب معروفين يزورون الزعيم الكوري الشمالي منذ بداية جائحة كورونا.

وبعث كيم "تحيّة قتاليّة حارّة" خلال العرض، لكنه لم يُلق خطاباً، وفقا للوكالة. وأكّدت صور الأقمار الصناعيّة أن كوريا الشمالية أقامت الخميس، عرضاً عسكرياً واسع النطاق إحياءً لهذه الذكرى.

يشار إلى أنه منذ أن تولى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، السلطة في بلاده، بعد وفاة والده في أواخر عام 2011، نظم نظامه 14 عرضا عسكريا، بما في ذلك آخرها، الذي أقيم في فبراير الماضي، للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس القوات المسلحة.

وتحيي بيونج يانج، اليوم، الذكرى الـ 70 لتوقيع اتفاقية الهدنة الكورية في 27 يوليو 1953، التي أنهت المعارك، ويحتفل بها في الشمال باعتبارها يوم النصر.

كيم يستعرض الأسلحة أمام وزير دفاع روسيا

وأمس الخميس، اصطحب الزعيم الكوري الشمالي، وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في جولة للاطلاع على أحدث الأسلحة الكورية الشمالية وأكثرها تقدّماً، حيث مرّا من أمام صواريخ باليستية ضخمة عابرة للقارات ومسيّرات عسكرية لم يسبق رؤيتها.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، نظيره رئيس كوريا الشمالية بالذكرى الـ70 لانتهاء الحرب الكورية.

وكتب بوتين في تهنئته للمشاركين في الاجتماع الرسمي المكرس للاحتفال بالذكرى الـ 70 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية 1950-1953: "إن دعم كوريا الشمالية الثابت للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتضامن مع روسيا بشأن القضايا الدولية الرئيسية يؤكد بشكل أكبر مصالحنا المشتركة وتصميمنا على مقاومة سياسة الغرب الجماعي، الذي يمنع إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل على أساس القانون الدولي، وعدم قابلية الأمن للتجزئة، واحترام السيادة والمصالح الوطنية للدول".

وأشار بوتين في تهنئته إلى مساهمة الجيش السوفييتي الكبيرة بهزيمة العدو في الحرب الكورية.

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