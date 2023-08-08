آخرهم السيدة نفيسة.. 5 مساجد أثرية وأضرحة خضعت للترميم والتطوير بالعام الأخير

المساجد والأضرحة في عيون الدولة المصرية، يعد هذا أدق تعبير على ما تشهده العمارة الإسلامية من تطوير على أعلى مستوى، إذ توجه الحكومة اهتمام واسع لترميم المساجد والمقامات خلال العام الأخير، وتم افتتاح عدد منهم آخرهم افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمسجد ومقام السيدة نفيسة رضى الله عنها، وذلك بمشاركة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، 5 مساجد وأضرحة تم افتتاحهم بعد التطوير.

مسجد الحسين

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر إبريل عام 2022، مسجد ومقام الحسين، بعد خضوعه للتطوير والترميم، بمشاركة السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند.

مسجد السيدة رقية

وفي شهر نوفمبر 2022، افتتحت وزارة الأوقاف توسعة وتطوير مسجد السيدة رقية رضي الله عنها، حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، لابنته فاطمة وعلي بن أبي طالب.

مسجد السيدة نفيسة

افتتح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسجد ومقام السيدة نفيسة حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، بمشاركة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند.

مسجد الحاكم بأمر الله

وفي شهر فبراير 2023، افتتح وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مسجد الحاكم بأمر الله الكائن في شارع المعز بالقاهرة الفاطمية.

مسجد الظاهرة بيبرس

وفي شهر يونيو 2023، تم افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة الفاطمية، بعد غلق دام حوالي 225 عامًا لم تقم فيه الصلاة، ويعد مسجد الظاهر بيبرس ثالث أكبر المساجد الأثرية في مصر.