حضري سباغيتي بالخضار الصحي.. سهلة وسريعة

سباغيتي بالخضار صحية وشهية، من وصفات الأكل الصحي بطريقة سهلة وسريعة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير السباغتي المطبوخ مع الخضار الطازجة اللذيذة والمغذية.

سباغيتي بالخضار

مقادير سباغيتي بالخضار

- السباغيتي : عبوة

- البصل : 1 حبة (مقطع جوانح)

- الفلفل الرومي الأخضر : 1 حبة (مقطع شرائح)

- فلفل رومي أحمر : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- أوريغانو : ملعقة صغيرة

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- الماء : 2 كوب

- جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور)

طريقة التحضير

في قدر على نار عالية صُبي الماء، وأضيفي السباغيتي، والبصل، والفلفل الرومي، والفلفل الأخضر، ومعجون الطماطم، والثوم، والبقدونس، وزيت الزيتون.

نكّهي بالكمون، والبهارات المشكلة، والأوريغانو، والبابريكا، والملح، والفلفل الأسود.

اتركي المكونات على نار عالية حتى تغلي، ثم حركي قليلاً وغطّي القدر واتركيه لحوالي 15 دقيقة على نار هادئة حتى تنضج المكونات تماماً.

ارفعي الغطاء وحركي جميع المكونات مع بعضها حتى تمتزج في السباغيتي .

بعد نضج المكونات أضيفي برش جبن الموزاريلا وغطّي القدر مرة أخرى واتركيه لحوالي 5 دقائق إضافية حتى يذوب الجبن.

اسكبي السباغيتي بالخضار في طبق التقديم وقدميه ساخناً.