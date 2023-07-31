الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البحرين تدين الهجوم الإرهابي على ولاية خيبر بباكستان

البحرين
البحرين

أدانت مملكة البحرين اليوم الإثنين، التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعا سياسيا في ولاية خيبر بجمهورية باكستان الإسلامية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة الباكستانية، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

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سفيرة البحرين: 23 يوليو شكلت محطة مضيئة في تاريخ مصر والعالم العربي

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سفيرة البحرين تحضر رسالة دكتوراه عن دور الأفلام الوثائقية في تشكيل قيم الانتماء

تضامن البحرين مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ضد العنف والإرهاب

وأكدت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"- " تضامن مملكة البحرين مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ضد العنف والإرهاب"، مشددة على موقفها الثابت والمناهض الذي ينبذ التطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه وأسبابه.

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الجريدة الورقية