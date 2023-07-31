البحرين تدين الهجوم الإرهابي على ولاية خيبر بباكستان

أدانت مملكة البحرين اليوم الإثنين، التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعا سياسيا في ولاية خيبر بجمهورية باكستان الإسلامية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة الباكستانية، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

تضامن البحرين مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ضد العنف والإرهاب

وأكدت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"- " تضامن مملكة البحرين مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ضد العنف والإرهاب"، مشددة على موقفها الثابت والمناهض الذي ينبذ التطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه وأسبابه.