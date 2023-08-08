الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ضمن فعاليات صيف شبابنا..

الشباب والرياضة تطلق فعاليات الفوج الثاني من معسكر صّقُلَ سفراء مشواري

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية  لتمكين الشباب « الإدارة العامة  لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة »، المعسكر الثاني لصقل سفراء مشواري، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسيف، بحضور سفراء برنامج مشواري، من محافظات "القاهرة، الغربية، سوهاج"، خلال الفترة من ( ٥- ٩ ) اغسطس الجاري، بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

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الشباب والرياضة وحياة كريمة تنفذان ملتقيات "توظيف مصر" بالشرقية وقنا

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شروط الاشتراك برحلات الشباب والرياضة إلى الغردقة

وتم تدريب السفراء علي مجموعة من المهارات الحياتية الجديدة لصقلهم وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم، بالإضافة إلى بعض مهارات تدريب المدربين"  TOT ".

والجدير بالذكر ان برنامج سفراء مشواري يتم تنفيذه مع النشء  للمرحلة العمرية من سن (١٠-١٤) عام، ويتضمن التدريب المهارات الحياتية مثل( التفكير الايجابي  والتواصل والتفكير الإبداعي والتقبل والأساليب التحفيزيه و كيفية التعلم والعمل الجماعى....).

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