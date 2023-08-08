الشباب والرياضة تطلق فعاليات الفوج الثاني من معسكر صّقُلَ سفراء مشواري

ضمن فعاليات صيف شبابنا..

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب « الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة »، المعسكر الثاني لصقل سفراء مشواري، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسيف، بحضور سفراء برنامج مشواري، من محافظات "القاهرة، الغربية، سوهاج"، خلال الفترة من ( ٥- ٩ ) اغسطس الجاري، بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

وتم تدريب السفراء علي مجموعة من المهارات الحياتية الجديدة لصقلهم وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم، بالإضافة إلى بعض مهارات تدريب المدربين" TOT ".

والجدير بالذكر ان برنامج سفراء مشواري يتم تنفيذه مع النشء للمرحلة العمرية من سن (١٠-١٤) عام، ويتضمن التدريب المهارات الحياتية مثل( التفكير الايجابي والتواصل والتفكير الإبداعي والتقبل والأساليب التحفيزيه و كيفية التعلم والعمل الجماعى....).