الشباب والرياضة وحياة كريمة تنفذان ملتقيات "توظيف مصر" بالشرقية وقنا

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، ومؤسسة حياة كريمة ملتقيات "توظيف مصر" بالشرقية وقنا من خلال مبادرة "توظيف مصر "، بالتعاون مع مؤسسة كير مصر وشركة مايكروسوفت، ضمن فعاليات صيف شبابنا لتأهيل الشباب لسوق العمل، والتشبيك مع الوظائف من خلال منصة توظيف مصر.

ومن جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب على اهتمام وزارة الشباب والرياضية بتأهيل الشباب المصري لسوق العمل، بالإضافة الى العمل علي توفير فرص العمل اللائقة للشباب في كافة محافظات مصر.

والجدير بالذكر انه تم تقديم تدريبات "طور وغير " (التدريب من أجل التوظيف)، خلال الفترة من (1- 3) أغسطس، على هامش ملتقيات التوظيف لمساعدة الشباب على صقل مهاراتهم سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية وتشبيكهم مع الوظائف من خلال منصة توظيف مصر.