شروط الاشتراك برحلات الشباب والرياضة إلى الغردقة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، عن بدء موسم رحلات اعرف بلدك إلى الغردقة.



خلال الفترة التالية:

- من ٢٠٢٣/٨/١٣ حتى ٢٠٢٣/٨/١٧ لمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة -الجيزة -القليوبية)

- مدة الفوج خمسة أيام بأربع ليال.

- المرحلة العمرية: من (18 - 40) سنة.

- قيمة الاشتراك: (٩٠٠ جنيه) تسعمائة جنيه من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بالغردقة.

- الاستقبال على وجبة الغداء.

- التسكين بغرف رباعية.

- للاشتراك من خلال الرابط الإلكتروني التالي:-

https://www.emys.app/youth/trip_public

- يتم الحجز وسداد قيمة الاشتراك من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ وماكينات فوري على مستوى الجمهورية.

* أولوية المشاركة في الرحلة بأسبقية الدفع.

- ممنوع نهائيًا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيًا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائيًا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فورًا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤولة عنه.

- التجمع من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين في تمام الساعة السادسة صباحًا.

• سيتم تنفيذ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة.

- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقًا لأي ظروف طارئة والمشاركون مسؤولين مسؤولية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسؤولية على الوزارة.