يحسن من صحة الشعر والجسم.. سمك مشوي بالقصدير

سمك مشوي بالقصدير، يعتبر من اشهي وصفات السمك المشوي ومن أشهر الأكلات التي تُطهى بالفرن فإلى جانب طعمه الرائع واللذيذ فإن السمك يزود الجسم بالطاقة، واليود، والفسفور المهمة لصحة الجسم، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بخطوات سهلة وسريعة.

سمك مشوي بالقصدير



مقادير سمك مشوي بالقصدير

- السمك : 1 حبة (متوسط الحجم ومنظّف)

- البصل : 2 حبة (متوسط الحجم ومقطّع إلى شرائح)

- الليمون : 2 حبة (مقطّع إلى شرائح)

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- البطاطس : كيلو (حجم صغير)

- كزبرة خضراء : كوب (مفرومة)

- فلفل رومي : 1 حبة (مقطّع إلى شرائح)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة كبيرة

- ورق غار : 2 ورقة

- الفلفل الحار : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

سمك مشوي بالقصدير

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي السمكة في وعاء وتبّليها بالملح، والفلفل الأسود، والكمون.

ضعي السمكة على ورقة قصدير، واحشيها بنصف كمية البصل، والكزبرة، والليمون الحامض، والفلفل الحار، والثوم، وورق الغار، والبطاطس، والفلفل.

وزعي زيت الزيتون والكمية المتبقية من البصل والليمون فوق السمكة.

أغلقي ورق القصدير لتغليف السمكة وضعيها في صينية فرن.

أضيفي البطاطس المتبقية والبقدونس المفروم في الصينية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة ساعة حتى تمام النضج.

أخرجي الصينية من الفرن وأزيلي ورق القصدير وقدّمي السمكة ساخنة.