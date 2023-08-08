مدرب الشرطة العراقي: النصر يُجاري ريال مدريد وبرشلونة حاليًا

أكد أحمد صلاح، المدير الفني لـ الشرطة العراقي، أن فريقه سيواجه أحد أفضل الأندية الاَسيوية، والذي يمتلك كوكبة من اللاعبين المميزين.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر أمام الشرطة العراقي في السادسة من مساء الغد، في الموقعة التي يشهدها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية. وشدد صلاح على أن النصر أصبح يُجاري ريال مدريد وبرشلونة، بعدما نجح في التعاقد مع كريستيانو رونالدو وساديو ماني وروزفيتش وفوفانا.

مدرب الشرطة العراقي: أخشى الأرهاق البدني أمام النصر غدًا

أحمد صلاح، مدرب النصر

تحدث أحمد صلاح في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة النصري، حيث علق على مواجهة العالمي بقيادة رونالدو، فقال: "النصر أصبح يُجاري ريال مدريد وبرشلونة".

وتابع صلاح تصريحاته: "مواجهة فريقًا مقاربًا في المستوى تكون الحظوظ متعادلة، لكن مواجهة فريقًا عالميًا فإن أي خطأ يكلفك الكثير".

وأكمل: "لابد من الحذر أثناء مواجهة فريقا كالنصر، حيث يستطيع إنهاء المباراة في ثانية واحدة".

وأردف مدرب الشرطة تصريحاته: "الفريق وصل لمرحلة كبيرة من الثقة، لكن ما أخشاه هو الإرهاق البدني لذا سنحاول إجراء بعض التغييرات لتلافي ذلك".

وأتم أحمد صلاح تصريحاته: "مواجهة الغد ستكون صعبة للغاية، حيث سنواجه فريق عالمي يملك عديد النجوم سواء على مستوى المحليين أو المحترفين".