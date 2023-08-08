الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المجلس العسكري في النيجر يكلف وزير مالية سابق بتشكيل حكومة انتقالية

أحداث النيجر
أحداث النيجر

عينت السلطة العسكرية في جمهورية النيجر، التي أعلنت توليها الحكم مؤخرا، وزير المالية السابق علي مهماني لايمن زيني في منصب رئيس رئيس وزراء انتقالي لجمهورية النيجر وكلفته بتشكيل مجلس وزاري معاون له.

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وأفادت مصادر إعلامية نيجيرية بأن تعيين زيني جاء بموجب مرسوم صادر عن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أذيع عبر التليفزيون تلاه عبد الرحمن شياني قائد انقلاب النيجر، الذي كان يتولى منصب رئيس الوزراء الانتقالي قبل تعيين زيني، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الانتقالي المكلف سيرأس، حكومة "المجلس الوطني لحماية الدولة" في النيجر.

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