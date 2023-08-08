زراعة أسيوط تسقبل قافلة طبيبة تابعة لـ"100 يوم صحة"

كتب - يوسف عبداللطيف :-

في اطار المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة استقبلت مديرية الزراعة بأسيوط قافلة للكشف المبكر عن الإرتشاح السكري بديوان المديرية

اكد الدكتور رضا عليوة سند وكيل وزارة الزراعة بأسيوط بأن مديرية الزراعة استقبلت وحدة متنقلة تابعة للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة ، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل دعم صحة المواطنين ورفع مستوى الخدمات الصحية التي تُقدم لهم. تهدف الوحدة المتنقلة إلى توفير الخدمات للزملاء العاملين بمديرية الزراعة الذين يعانون من مرض السكر.

تُعد هذه المبادرة جزءًا من الجهود الرامية للاكتشاف المبكر للإرتشاح السكري في شبكية العين لمرضى السكر، وذلك باستخدام جهاز الأشعة المقطعية للعين في المديريات الخدمية بأسيوط.

تتمتع القافلة برعاية الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وتتولى إشرافها الدكتور محمد عرفة مدير مستشفى الرمد بأسيوط، بالإضافة إلى الدكتورة كرستين تادرس نائبة مدير المستشفى والدكتورة مريم عادل أخصائية أمراض الرمد في المستشفى.

تم الكشف عن نحو خمسة وعشرين موظفًا بمديرية الزراعة بأسيوط وفحص العاملين بها للتأكد من معاناتهم من مرض السكر باستخدام جهاز الأشعة المقطعية. وقد قام أطباء القافلة بتوضيح الأهمية المطلقة للمتابعة الدورية للمشكلات البصرية، وتوفير وسيلة التواصل الفوري معهم في حالة وجود أي مشكلة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مديرية الزراعة بأسيوط تسقبل قافلة طبيبة تابعة للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

مديرية الزراعة بأسيوط تسقبل قافلة طبيبة تابعة للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

مديرية الزراعة بأسيوط تسقبل قافلة طبيبة تابعة للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

مديرية الزراعة بأسيوط تسقبل قافلة طبيبة تابعة للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

مديرية الزراعة بأسيوط تسقبل قافلة طبيبة تابعة للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

مديرية الزراعة بأسيوط تسقبل قافلة طبيبة تابعة للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

مديرية الزراعة بأسيوط تسقبل قافلة طبيبة تابعة للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

مديرية الزراعة بأسيوط تسقبل قافلة طبيبة تابعة للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة