مدرب الهلال السعودي: ننتظر صفقات جديدة

أكد خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، أن فريقه لا يزال في مرحلة البناء مشيرًا أنه ينتظر التعاقد مع صفقات جديدة خلال الميركاتو الحالي.

وعن تأهل الهلال لنصف نهائي البطولة العربية للأندية على حساب اتحاد جدة، أكد خيسوس أن فريقه كان الأفضل من الاتحاد بطل آخر نسخة من الدوري وفاز عليه.

وأضاف مدرب الهلال خلال تصريحات عقب المباراة " نحن من مواجهة لأخرى نتحسن، واجهنا منافس قوي ولديه لاعبين مميزين وهو بطل الدوري وتغلبنا عليهم وكنا أفضل منهم".

حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية.

بهذا الانتصار يتأهل فريق الهلال إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية ليستعد لملاقاة الفريق الفائز من مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي.