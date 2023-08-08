حفل توزيع قروض حسنة لدعم قري ديرب نجم وكفرصقر في الشرقية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، جمعية الاورمان عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، في تنظيم احتفالية لتوزيع عدد ٤٧ قرض حسن لاصحاب المشاريع متناهية الصغر بقري: كفرالباشا، والبوصة، واكوه، التابعين لمركز ديرب نجم، وقري: شنيط، والسلامي، وكفرالسويركي، التابعين لمركز كفرصقر في محافظة الشرقية، وذلك في اطار جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.

أكد عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية، أنه التوزيع جاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً، وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الاورمان، أن الجمعية تعمل فى التنمية المستدامة منذ زمن بعيد، وأن جميع مشروعات جمعية الأورمان تهدف إلي تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ومنها القضاء علي الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، بالإضافة إلي القضاء علي الجوع وتوفير الأمن الغذائي والارتقاء بشرائح غير القادرين وتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا.

وأضاف «شعبان»، الهدف من توزيع القروض الحسنة التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى محافظة الشرقية.

ولفت مدير عام جمعية الأورمان، الي التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الشرقية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.