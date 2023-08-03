إطلاق نار داخل مجلس الشيوخ الأمريكي

تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن إخلاء مبنى مكتب مجلس الشيوخ الأمريكي بعد سماع إطلاق نار داخل المبنى، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الشرطة الأمريكية تعليقا على الحادث: يقوم ضباطنا بالبحث في مباني مكاتب مجلس الشيوخ ردا على مكالمة 911 مقلقة، يرجى الابتعاد عن المنطقة لأننا ما زلنا نحقق، سنواصل التواصل مع الجمهور هنا

وتابعت الشرطة الأمريكية إذا كنت داخل مباني مجلس الشيوخ، فيجب على كل شخص بالداخل أن يحتمي في مكانه لأن التقرير كان لإطلاق نار نشط محتمل.

تجدر الإشارة إلى أنه ليس لدينا أي تقارير مؤكدة عن إطلاق نار.