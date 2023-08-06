مجلس الشيوخ بنيجيريا يرفض التدخل العسكري في النيجر

كشف مجلس الشيوخ النيجيري، عن رفضهم التدخل العسكري في النيجر، مطالبين بحل دبلوماسي لقضية الأنقلاب وتفادى العمل بالقوة، علي أعقاب اعلان إيكواس بالتدخل العسكرى المحتمل.

طالب أعضاء مجلس الشيوخ النيجيري، إلى جلسة طاولة لحل أزمة النيجر، وتفادى العمل العسكري، مع جيرانه خوفًا من وقوع ضحايا.

ودعا رئيس مجلس الشيوخ، غودسويل أكبابيو، خلال إدانته للانقلاب، قادة “إيكواس” إلى “تعزيز خياراتهم السياسية والدبلوماسية وغيرها من الوسائل بهدف حل المأزق السياسي”، كما نفى المشرعون تلقيهم طلبا من الرئيس، بولا تينوبو، لخوض حرب ضد النيجر.

وقال أكبابيو: “بالأحرى أعرب الرئيس والقائد العام، وأنا أقتبس، عن الرغبة في التماس دعم الجمعية الوطنية على التوالي في التنفيذ الناجح لقرارات “إيكواس” على النحو المبين في البيان المذكور”.

وفي رسالة بعث بها إلى مجلس الشيوخ يوم الجمعة، طلب الرئيس تينوبو موافقة المشرعين على اقتراح “تعزيز عسكري ونشر أفراد للتدخل العسكري لفرض الامتثال لـ”إيكواس” في 30 يوليو ومطالبة قادة الانقلاب بتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب ديمقراطيا، في غضون سبعة أيام، أو مواجهة التهديد بعمل عسكري”.

ووافق يوم الجمعة في العاصمة أبوجا، وزراء دفاع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، على خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر، بعد اجتماع لمسؤولي دفاع المجموعة الإقليمية استمر لثلاثة أيام.

وكانت نيجيريا في طليعة تهديد “إيكواس” باستخدام القوة العسكرية ضد مدبري الانقلاب في النيجر، التي تشترك معها في حدود واسعة، حيث كانت شريكا رئيسيا في القتال ضد المتمردين في الأجزاء الشمالية الشرقية من البلاد.

المصدر: الوكالة الأفريقية