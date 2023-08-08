صادرات الصين تعاني من أسوأ انخفاض

شهدت صادرات الصين " ثاني أكبر اقتصاد عالمي " تراجعاً، حيث سجلت الصادرات الصينية الشهر الماضي أكبر تراجع في صادراتها منذ العام 2020، وفق أرقام رسمية نشرت خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، فيما يعاني ثاني اقتصاد عالمي من طلب عالمي ضعيف وتباطؤ داخلي.

سلع الصين في الأسواق الخارجية

وانخفضت مبيعات سلع الصين في الأسواق الخارجية بنسبة بلغت عند نحو 14.5% بمعدل سنوي الشهر الماضي، مسجلة انكماشا للشهر الثالث على التوالي وفق الأرقام الصادرة بالدولار عن مصلحة الجمارك الصينية.

وكان هذا التراجع الأكبر فى الصين الذي يسجل منذ انخفاض بلغت نسبتة نحو 17.2% في يناير/ كانون الثاني فبراير 2020 عندما عانى الاقتصاد الصيني من الشلل في الأسابيع الأولى من جائحة كوفيد-19.

باستثناء ارتفاع في مارس وأبريل ، شهدت الصادرات فى الصين تراجعا متواصلا منذ أكتوبر 2022.

وساهم احتمال حصول ركود في الولايات المتحدة وأوروبا مع معدل التضخم العالي، في اضعاف الطلب العالمي على المنتجات الصينية في الأشهر الأخيرة.

وكانت الصادرات فى الصين انخفضت بنسبة تراجع تعادل نحو 12.4% بمعدل سنوي في يونيو .

وتقلصت الواردات فى الصين بنسبة بلغت نحو 12.4% على أساس سنوي في يوليو ، بحسب الاسواق العربية .

كان استطلاع أجري لآراء خبراء اقتصاديين قد توقع تراجعا بنسبة بلغت نحو 12.5% فى صادرات الصين و نسبة بلغت نحو 5% في واردات الصين .

ونما الاقتصاد فى الصين " ثاني أكبر اقتصاد عالمي " بوتيرة بطيئة في الربع الثاني من العام مع ضعف الطلب في الداخل والخارج، مما دفع كبار القادة إلى الوعد بمزيد من الدعم.

فائض تجارة الصين مع أميركا بنحو 30.3 مليار دولار

تجارة الصين مع أميركا

فيما خلصت حسابات استنادا إلى بيانات من الإدارة العامة للجمارك بالصين اليوم الثلاثاء أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة الأمريكية بلغ عند نحو 30.3 مليار دولار في يوليو/تموز، مرتفعا من فائض بلغ عند نحو 28.72 مليار في يونيو.

وأظهرت الحسابات أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ عند مستوى نحو 181.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو.