الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

صادرات الصين تعاني من أسوأ انخفاض

صادرات الصين
صادرات الصين

شهدت صادرات الصين " ثاني أكبر اقتصاد عالمي " تراجعاً، حيث سجلت الصادرات الصينية الشهر الماضي أكبر تراجع في صادراتها منذ العام 2020، وفق أرقام رسمية نشرت خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، فيما يعاني ثاني اقتصاد عالمي من طلب عالمي ضعيف وتباطؤ داخلي.

 

سلع الصين في الأسواق الخارجية

 

وانخفضت مبيعات سلع الصين في الأسواق الخارجية  بنسبة بلغت عند نحو 14.5% بمعدل سنوي الشهر الماضي، مسجلة انكماشا للشهر الثالث على التوالي وفق الأرقام الصادرة بالدولار عن مصلحة الجمارك الصينية.

 

وكان هذا التراجع الأكبر فى الصين الذي يسجل منذ انخفاض بلغت نسبتة نحو 17.2% في يناير/ كانون الثاني فبراير  2020 عندما عانى الاقتصاد الصيني من الشلل في الأسابيع الأولى من جائحة كوفيد-19.

 

باستثناء ارتفاع في مارس وأبريل ، شهدت الصادرات فى الصين  تراجعا متواصلا منذ أكتوبر 2022.

 

وساهم احتمال حصول ركود في الولايات المتحدة وأوروبا مع معدل التضخم العالي، في اضعاف الطلب العالمي على المنتجات الصينية في الأشهر الأخيرة.

 

txt

بكين تندد: بحر الصين الجنوبي ليس منتزه سفاري

txt

الصين تُرسل مبعوثًا خاصًا للسعودية لحضور مؤتمر أوكرانيا

 

وكانت الصادرات فى الصين  انخفضت بنسبة تراجع تعادل نحو  12.4% بمعدل سنوي في يونيو .

 

وتقلصت الواردات فى الصين بنسبة بلغت نحو 12.4% على أساس سنوي في يوليو ، بحسب الاسواق العربية .

 

كان استطلاع أجري لآراء خبراء اقتصاديين قد توقع تراجعا بنسبة بلغت نحو 12.5% فى صادرات الصين و نسبة بلغت نحو 5% في واردات الصين .

 

ونما الاقتصاد فى الصين " ثاني أكبر اقتصاد عالمي "  بوتيرة بطيئة في الربع الثاني من العام مع ضعف الطلب في الداخل والخارج، مما دفع كبار القادة إلى الوعد بمزيد من الدعم.

 

فائض تجارة الصين مع أميركا بنحو 30.3 مليار دولار

 

تجارة الصين مع أميركا

 

فيما خلصت حسابات استنادا إلى بيانات من الإدارة العامة للجمارك بالصين اليوم الثلاثاء أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة الأمريكية بلغ عند نحو  30.3 مليار دولار في يوليو/تموز، مرتفعا من فائض بلغ عند نحو 28.72 مليار في يونيو.

 

وأظهرت الحسابات أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ عند مستوى نحو 181.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير  إلى يوليو.

 

مواد متعلقة

مدبولى: الاهتمام بتقوية وسائل النقل بين مصر والاردن لنفاذ الصادرات والواردات

سفيرنا بروسيا يكشف مفاجأة بشأن الصادرات المصرية (شاهد)

سفيرنا بموسكو: الصادرات المصرية لروسيا زادت بنسبة 25 % (شاهد)

أستاذ اقتصاد يكشف عن أسباب زيادة الصادرات الزراعية المصرية (شاهد)

المالية: "صرف مستحقات دعم الصادرات الأربعاء والخميس"

الإحصاء: 1.8 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية لفرنسا