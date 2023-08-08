قال علي الشوطي، الناقد الفني، إن العلمين مدينة ذكية ومؤهلة لاستقبال أضخم الأحداث، والمهرجان مقدم بشكل احترافي، مؤكدًا أن المهرجان مُشرف ويليق باسم مصر، وعلى جميع المصريين الفخر به، كونه مهرجانًا ضخمًا يضم العديد من الفعاليات المختلفة سواء الرياضية أو الثقافية أو الفنية وغيرها.

مهرجان العلمين

وأضاف الشوطي"، أن التبرع بجميع عوائد حفلات مهرجان العلمين للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كان من الأخبار العظيمة، كونه يشير إلى أهمية التكافل الاجتماعي، ويؤكد اتحاد المصريين مع بعضهم البعض في أوقات الشدة، مشيرا إلى أن هناك مسئولية اجتماعية كبيرة على الفنانين والممثلين تجاه الدولة كونهم يمثلون القوة الناعمة.

وتابع: "من الأمور الجيدة شعور الإنسان أثناء ترفيهه عن نفسه من خلال التواجد في الحفلات، وكونه يساعد الآخرين من خلال المشاركة بعوائد الحفل للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن تنظيم مهرجان العلمين الجديدة ليس أمرا سهلا.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.