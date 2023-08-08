TikTok تحتفل باليوم العالمي لمحبي الكتب على هاشتاج #BookTok

بمناسبة اليوم العالمي لمحبي الكتب، الذي يصادف 9 أغسطس، يوفر هاشتاج #BookTok على تيك توك TikTok فرصة فريدة للمبدعين وعشاق الكتب للتواصل والاحتفال الأدب، ومواصلة ثورة الترفيه العالمية المستندة على تحفيز الإبداع.

يحظى #BookTok على اهتمام القراء والمؤلفين وبشعبية كبيرة لدى المستخدمين في جميع أنحاء العالم، حيث حصد أكثر من 160 مليار مشاهدة عالميا منذ إطلاقه، منها 1.5 مليار مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الستة أشهر الماضية فقط، حيث يعمل هذا المجتمع الفريد كمحور لعشاق الكتب من خلال مشاركة حبهم لمراجعات الكتب ونصائح الكتابة وإعادة تمثيل الروايات الشهيرة والتواصل من خلال مناقشات أدبية، ويفتخر مجتمع #BookTok بلقب "أكبر ناد كتاب على الكوكب"، الذي يفتح آفاقًا جديدة لصناعة النشر.

يمثل مجتمع #BookTok نموذجًا متميزًا للتعاون الثقافي بين القراء والكُتاب من مختلف الدول واللغات، كما يُسهل على المشاركين به الوصول إلى مجموعة واسعة من الكتب والأدباء، ويحفزهم على تطوير مهاراتهم النقدية والتحليلية. بالاضافة إلى ذلك، يسهم مجتمع #BookTok في إثراء ثقافة القراءة عالميا، حيث يتيح للقراء والكتاب الانخراط في بيئة متحمسة للتواصل والتفاعل حول الكتب.

يعتبر #BookTok مساحة إبداعية تُمكِن الأفراد من تبادل أفكارهم وآرائهم وتجاربهم في القراءة، ويشجعون بعضهم البعض لاستكشاف أعمال أدبية جديدة.

أصبح هاشتاج #BookTok واحدًا من أكثر المجتمعات شهرةً على المنصة والذي لا يؤثر فقط على حياة المبدعين وصناع المحتوى، بل رفع أيضًا مبيعات الكتب في المكتبات حول العالم والتي باتت تخصّص أقساماً مكرّسةً للكتب الشائعة على TikTok، ويلاحظ الناشرون أيضاً تأثير BookTok# في بعض التقارير التي تظهر مبيعات قياسية للكتب وزيادة في الأرباح بفضل حجم هذا المجتمع المتزايد.

للاحتفال باليوم العالمي لمحبي الكتب، يمكن للمستخدمين المشاركة في تحدي #BookTok، فابتداءً من تاريخ 9 أغسطس سيتم دعوة عشاق الكتب لإنشاء محتوى ممتع مثل مراجعات الكتب وقوائم القراءة الممتعة خلال الإجازات وتوصيات الكتب المهمة، ومن خلال نشر مقاطع الفيديو التي تحتوي على هاشتاج #BookTok يحصل المبدعون على فرصة للفوز بجوائز مميزة، مما يجعل هذا الحدث احتفالًا بمجتمع #BookTok العالمي.

قالت كندة إبراهيم، المدير العام الإقليمي لشؤون العمليات والتسويق لدى منصة TikTok: "يعمل مجتمع #BookTok كمركز نابض بالحياة لعشاق الأدب، ونحن متحمسون لمشاهدة تأثير #BookTok الهائل في إعادة إحياء حب القراءة ودعم المجالات الإبداعية حول العالم، ونهدف من خلال تيك توك إلى مواصلة الابتكار وتنمية مجتمع عالمي من محبي الكتب".

على غرار الكتب، تهدف تيك توك إلى إلهام الإبداع فتعاونت المنصة أيضًا مع القائمين على الفعاليات المحلية والإقليمية مثل معرض أبوظبي الدولي للكتاب ومعرض الشرقية للكتاب في المملكة العربية السعودية خلال عام 2022، بهدف دعم الكُتّاب وزيادة عدد مبدعي #BookTok وأيضا من أجل التفاعل عن قرب مع المجتمع الشغوف بالأعمال الأدبية، بالإضافة إلى ذلك قامت تيك توك بتشجيع ودعوة صناع المحتوى في مجال القراءة على المنصة لحضور معرض الكتاب بالإسكندرية والالتقاء بكبار الناشرين المشاركين في المعرض.

يتميز هاشتاج #BookTok بقدرته على إعادة تشكيل مفهوم مجتمع القراءة الرقمي بطريقة متطورة، حيث يستطيع القراء من خلاله الاستمتاع بمراجعات ملهمة للكتب، والحصول على توصيات أدبية ساحرة، والمشاركة في محادثات مشوقة تناقش مختلف أنواع الأدب، من الروايات الشبابية إلى العوالم الخفية للفانتازيا والرومانسية، حيث يلبي #BookTok روح كل عاشق للكتب ومتطلباته.

ينغمس مستخدمو #BookTok في مجموعة متنوعة من أنماط المحتوى، بدءًا من مراجعات الكتب ومقارنتها بالأفلام، وصولاً إلى قوائم القراءة الشخصية وتبادل الكتب والجمع بين الكتب والموسيقى، وإظهار أماكن القراءة المفضلة وتصميم ملابس مستوحاة من أزياء شخصيات الكتب، والمزيد من الموضوعات الشيقة، إذ يستغل الكُتّاب هذه الوسائل الديناميكية للتعريف بكتبهم على تيك توك وبناء جمهورٍ من المتابعين والترويج لأعمالهم والتواصل مع جمهور شغوف بالقراءة من جميع أنحاء العالم.