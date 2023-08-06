TikTok يكشف عن تغييرات لتلبية قواعد الاتحاد الأوروبي

أعلنت منصة مشاركة الفيديو TikTok يوم الجمعة عن تغييرات لتلبية قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة بما في ذلك السماح للمستخدمين الأوروبيين بإيقاف تشغيل ميزة الإدمان التي تعرض المحتوى بناءً على اهتماماتهم.

بموجب القواعد الجديدة، سيضطر عمالقة الإنترنت إلى اتخاذ إجراءات أقوى بشأن خصوصية البيانات وحماية الطفل والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية.

أكبر 19 لاعبًا على الويب بما في ذلك TikTok بالإضافة إلى Amazon و Apple و Google و Meta و Microsoft، لديهم حتى 28 أغسطس للامتثال، وإلا فهم يواجهون غرامات باهظة.

حذر المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية، تييري بريتون، TikTok الشهر الماضي من تسريع اعتمادها للمعايير الجديدة.

استجابةً لهذا التحذير، قالت TikTok إنها ستسمح للمستخدمين في أوروبا بإيقاف التخصيص، في إشارة إلى موجز For You الذي يبقي الأشخاص يشاهدون مقاطع الفيديو ذات المحتوى الموصى به بناءً على اهتماماتهم الشخصية.

بيان TikTok للمستخدمين الأوروبيين

قالت TikTok في بيان إن المستخدمين الأوروبيين يمكنهم بدلاً من ذلك الحصول على مقاطع فيديو شهيرة من الأماكن التي يعيشون فيها وحول العالم.

بفضل ميزات التحرير والخوارزمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحظى TikTok بشعبية، خاصة مع الجماهير الأصغر سنًا، ولديها أكثر من مليار مستخدم.

ومع ذلك، فقد خضعت لتدقيق غربي شرس بشأن علاقاتها مع الصين. مالكها، بايت دانس، صيني، لكن الشركة تنفي أنها تحت وصاية بكين.

قالت TikTok إن الإجراءات الأخرى لضمان الامتثال لقانون الخدمات الرقمية بالاتحاد الأوروبي تشمل تسهيل إبلاغ المستخدمين الأوروبيين عن المحتوى غير القانوني وحظر الإعلانات الموجهة للمستخدمين في أوروبا الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا.

أضافت أنها ستكون أيضًا أكثر شفافية بشأن قرارات الإشراف على المحتوى، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من المعلومات حول سبب حذف مقطع فيديو.

قال TikTok: "سنواصل ليس فقط الوفاء بالتزاماتنا التنظيمية، ولكن أيضًا نسعى جاهدين لوضع معايير جديدة من خلال الحلول المبتكرة".