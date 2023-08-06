هل يغرم الاتحاد الأوروبي TikTok لانتهاكه خصوصية الأطفال

من المتوقع أن يتم تغريم شبكة TikTok الصينية للتواصل الاجتماعي ملايين اليوروهات لانتهاكها خصوصية الأطفال بعد حكم صادر عن منظم حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

أعلن مجلس حماية البيانات الأوروبي أنه اتخذ قرارًا بشأن منصة مشاركة الفيديو TikTok لمعالجة بيانات الأطفال.

يأتي القرار بعد تحقيق أطلقه مفوض حماية البيانات الأيرلندي في عام 2021 وقيم امتثال TikTok للوائح حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي وممارساته فيما يتعلق ببيانات الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا.

في وقت سابق من هذا العام، تم تغريم TikTok بقيمة 12.7 مليون جنيه إسترليني من قبل هيئة مراقبة البيانات في المملكة المتحدة بسبب المعالجة غير القانونية لبيانات 1.4 مليون طفل دون سن 13 عامًا كانوا يستخدمون الخدمة دون موافقة الوالدين.