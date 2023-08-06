مدرب الرجاء المغربي: احترمنا النصر أكثر من اللازم..ونحتاج لمهاجم قوي

تحدث الألماني جوزيف زينباور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي عن خسارة فريقه أمام النصر السعودي وتوديع بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال " البطولة العربية 2023".

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وقال زينباور في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب المباراة: " كنا نلعب أمام فريق يمتلك لاعبون مميزون ، لم تكن هذه الخطة التي يجب أن نسير عليها".

وأضاف مدرب الرجاء المغربي: " احترمنا النصر بشكل مبالغ ، والفريق يحتاج الي مهاجم مميز يساعدنا في الدوري".



وكان الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر حقق فوزًا ثمينا على نادي الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، بربع نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال 2023

وبهذه النتيجة يواجه نادي النصر نظيرة الشرطة العراقي في نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال "كأس الملك سلمان"، والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 9 من شهر أغسطس الجاري على نفس ملعب مواجهة اليوم مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.