نتائج كبير لحملة أمنية مُكبرة للداخلية في عدة مُحافظات

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مُكبرة لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بمديريات أمن أسيوط وسوهاج وجنوب سيناء.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

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جهود مكثفة تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية المختلفة

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط–سوهاج – جنوب سيناء) بتوجيه حملات أمنية مكبرةأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ومديرية أمن أسيوط تم ضبط عدد (40) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (13 بندقية آلية –

15 بندقية خرطوش – طبنجة –11فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهم " لعدد 11 منهم معلومات جنائية").

تم ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (411) حكم قضائى متنوع.

وفي مديرية أمن سوهاج تم ضبط عدد (33) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (4 بنادق آلية –

5 بنادق خرطوش – 24 فرد محلى) بحوزة (22 متهم " لعدد 4 منهم معلومات جنائية").

وجرى ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (3 منهم "لأحدهم معلومات جنائية").

كما تم تنفيذ عدد (83) حكم قضائى متنوع.

في مديرية أمن جنوب سيناء تم ضبط عدد (12) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 28,100 كيلو جرام – كمية من بودرة الحشيش المخدر وزنت 3 كيلو جرام –كمية من زهرة الخشخاش المخدر وزنت 3 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 2,500 - كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,900 كيلو جرام) بحوزة (15 متهم) .

تنفيذ عدد (3) أحكام قضائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية من أجل الوصول لحالة الاستقرار الأمني الأمثل، ويشن رجال الوزارة حملات مُكبرة لضبط المجرمين مهما تعددت صور إجرامهم.