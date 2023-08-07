مديرية الزراعة تلجأ لاقتلاع 38 نخلة فى قنا مصابة بالسوس

تابع أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، أعمال الرصف بشوارع مدينة قفط جنوب قنا، واستمع إلى مطالب المستثمرين بالمناطق الصناعية، كما فحص شكاوي المواطنين بجلسات منفردة لكل مواطن بديوان عام المحافظة.

لقاء المستثمرين….

قال المحافظ، خلال اجتماعه بالمستثمرين، إن المحافظة حريصة على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين، والعمل على دفع هذا القطاع الهام الذي يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 خاصة وأن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل على خدمة المستثمرين والاستثمار وفقًا للامكانات.

استمع المحافظ، إلي عدد من مطالب المستثمرين وأصحاب المصانع، ووجه علي الفور بدراستها وإيجاد الحلول العاجلة لها من جانبهم، قدم المستثمرين شكرهم لمحافظ قنا لما لمسوه من اهتمام كبير لمطالبهم، وحرصه على وضع حلول عاجلة لها وهو ما دفعهم للإقبال على الاستثمار والتوسع فى مشروعاتهم داخل المناطق الصناعية بمحافظة قنا .

ويحرص المحافظ، على عقد لقاءات دورية معهم وفتح قنوات اتصال مباشرة بالمستثمرين للتعرف على مطالبهم ، وحجم التحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول الفورية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، حفاظًا على حقوق المستثمرين ودعم الاستثمار بالمحافظة لإحداث تنمية اقتصادية شاملة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ، وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل الجادة للشباب من أبناء المحافظة.

معوقات تعترض رصف شوارع قفط …

فى سياق متصل، وجه المحافظ، بسرعة استكمال أعمال رصف شارع المحطة بمدينة قفط، خاصه أنه تم الانتهاء من توصيل جميع أعمال المرافق به.

و ناقش المحافظ، المعوقات التي تعطل تنفيذ أعمال الرصف ، موجها بضرورة البدء في أعمال الرصف بحد أقصي خلال الأسبوع المقبل ، مشيرا إلى أنه سيتم رصف الشارع بطول ٢ كم، بتكلفة مالية تصل إلي ٥ ملايين جنية.

وشدد على ضرورة مراعاة المواصفات القياسية أثناء أعمال الرصف، واستلام جميع الطرق التي تشهد أعمال رصف من خلال لجنة متخصصة، لضمان استلام طرق ذات جودة عالية .

وبيّن المحافظ، أن رفع كفاءة طرق المحافظة سواء الداخلية منها أو الإقليمية تهدف إلى التيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدميه، لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق .

53 شكوي ترد إلى ديوان عام المحافظة …..

واستقبل المحافظ ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، اليوم الاثنين، ٥٣ مواطنا بمكتبهما، للإستماع لشكواهم عن قرب، والإستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال محافظ قنا، إن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهممية

148 ألف نخلة مصابة بالسوس ….

وفي سياق أخر قال محافظ قنا، إن الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة قامت بفحص 586 ألف و19 نخلة بهدف مكافحة آفة "سوسة النخيل الحمراء" بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار الخطة التي تتبناها المديرية للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التي قد تسببها سوسة النخيل.

وأضاف المحافظ، أن عدد النخيل المصاب بالسوسة الحمراء بلغ 148 نخلة، و قامت الإدارة بمعالجة 109 نخلة، واقتلاع 39 نخلة أخري مصابة للقضاء على الإصابة نهائيا ، و الرش الوقائي لعدد 22 نخلة للقضاء على الأطوار الكاملة للحشرة بهدف الحد من حدوث إصابات جديدة بالنخيل ، فضلا عن فحص 605 نخله بمنطقة الغابة بالمعني من اجمالى 1166 نخلة وتم التأكد من سلامتها، مشيراً إلى أن مديرية الزراعة لم تسجل أي حالات إصابة بها .

و قال المهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة بقنا، إن الإدارة قامت بفحص 138 الف و 627 نخلة بجميع نواحي مدينة قنا نتج عنها الكشف عن إصابة 35 نخلة تم معالجة 15 نخلة واقتلاع 20 نخلة مصابة .