انفوجراف.. جهود مديريات الزراعة والطب البيطري في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٠٥ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١ وحتى ٧ اغسطس الجاري.

شنت مديرية الطب البيطري

وخلال هذا الاسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق بعدد من المدن والأحياء، للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 13 طن و 545 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم وهياكل دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمى، كما تم الانتهاء من تحصين 16 الف و 671 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كما زار مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، الإدارة الزراعية بكفر شكر، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال، كما تم عقد اجتماع مع مديري الادارات الزراعية، حيث تم التاكيد على ضرورة تحري الدقة في حصر زراعات الموسم الصيفي، والتنبيه علي الجمعيات الزراعية بالانتهاء من أعمال الحصر.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية اجتماعا مع مديرى الادارات الزراعية، لمناقشة خطة العمل فى الفترة المقبلة، كما تم ازالة عدد (23) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما انتهت مديرية الطب البيطرى من تحصين (256499) رأس ماشية بنسبة تغطيه بلغت 69 % تقريبا مع استمرار تقديم التوعيه الارشادية عن أهميه التحصين ضد مرض الحمى القلاعيه والوادى المتصدع، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية متابعة منظومة احكام تداول الاسمدة، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين ، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة.

مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية

كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 11 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 66 من أسواق بيع اللحوم، وضبط أكثر من 54 كجم لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي، كما تم تحصين 314 الف و 947 رأس ماشية، تم ترقيم 5355 رأس ماشية بالاسواق والقرى، كذلك زار مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، الإدارة الزراعية بحوش عيسى حيث تم استعراض العديد من الموضوعات وما تم من انجاز التكليفات، الخاصة بالتيسير على المزارعين.

فيما أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة مطروح، قافلة بيطرية مجانية بقرية البنجر، وتم الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ600 حالة، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد لقاء مع مزارعي المحافظة، في اطار استمرار التواصل معهم لعلاج المشاكل التي تواجههم وتذليل المعوقات، كما تم متابعة الزراعات الصيفية: القطن والأرز وعباد الشمس، كذلك توزيع الأسمدة للمحاصيل الصيفية، وأعمال المكافحة و المرور على محال الإتجار في المبيدات.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط بالمرور على الزراعات الصيفية، كما تم عقد اجتماع مع مديرى الادارات لاستعراض جميع المستجدات المتعلقة بمختلف أنشطة القطاع الزراعي، كذلك قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الاحمر، وبالتعاون مع مديرية الصحة، برش الحظائر بمنطقة الزرايب بمدينة القصير للقضاء علي الحشرات الناقله للأمراض.

كما عقدت مديرية الزراعة بجنوب سيناء اجتماع مع العاملين، لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، كما تم اطلاق قافلة زراعية بمدينة الطور للمرور على بعض المزارع، كما تم متابعة المحاصيل الصيفية، ومكافحة سوسة النخي، كما تم تفقد نظم الرى والمحاصيل الحقلية والاعلاف وحظائر المواشي والاغنام والماعز وابراج الحمام لدى بعض المزارعين، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم اجتماعاً مع مديرى الادارات الزراعية والتعاونية والإصلاح والاستصلاح، لمناقشة خطة العمل، كما زار مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، الادارة الزراعية بمركز صدفا حيث تم المرور علي زراعات فول الصويا.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.