أسباب نفوق كميات كبيرة من الأسماك بشواطئ الإسكندرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الأخيرة صور لعدد كبير من الأسماك النافقة تطفو على سطح البحر بشواطئ محافظة الإسكندرية، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من جانب بعض المواطنين نتيجة وجود كميات كبيرة من أسماك البورى تزن الواحدة قرابة 5 كيلو جرامات.

وفي هذا الصدد كشف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عن أسباب ظهور كميات كبيرة من الأسماك النافقة تطفو على سطح البحر في ميناء المكس البحرية غرب المدينة الساحلية.

موسم تزاوج الأسماك

وأضاف مصيلحي في تصريحات تلفزيونية له، إن الوقت الحالي يعد الموسم التزواج والتبويض بالنسبة للعديد من الأسماك، والتي تمشي في أسراب وجماعات وتتجه للشاطئ للتبويض، ويرجع السبب الرئيسي لنفوق أعداد كبير من الأسماك على شواطئ الإسكندرية، أن هناك مركب كبيرة قامت بصيد سرب من الأسماك كانت في فترة التبويض والتي كانت تسبح أثناء سحب الشباك.

وأوضح رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن هذه الشباك اصطدمت ببعض الصخور في التربة، ولم يستطع الصيادون سحب الشباك واضطروا في النهاية إلى قطعها فأدى تراكم الأسماك فيها لفترات طويلة إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك، ومع توجه الرياح والموجات المائية بدأت بعض الأسماك النافقة تتجه للشاطئ، وهو ما أدى قيام المواطنين بالتبليغ عما حدث.

وأشار مصيلحي إلى تسبب ارتفاع درجة الحرارة في انخفاض نسبة الأكسجين في المياه وتعرض الأسماك إلى الاختناق، نتيجة الظروف المناخية الصعبة، لافتًا إلى أنه تم ضبط الصياد صاحب الواقعة والمركب واتخاذ الجهات المسئولة الإجراءات القانونية ضده، نظرًا لمخالفة أماكن الصيد المحددة واختراق القواعد الإرشادية للصيد.