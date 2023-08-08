الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. إيريس متحور جديد يشكل خطرًا على العالم

سلالات ومتحورات جديدة تظهر بين الحين والآخر لفيروس كورونا، وهو ما يثير الرعب والذعر في نفوس الأشخاص على مستوى العالم، إذ دقت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة ناقوس الخطر حول ظهور سلالة "إيريس" من أوميكرون، والتي تصيب حالة من كل 7 حالات جديدة بالبلاد.

ووفقًا لملاحظات منظمة الصحة العالمية، فإن المتحور لا يبدو أنه يصيب البشر بأعراض مختلفة عن المتحورات السابقة أو أعراض أكثر حدة، لكن المتحور يظهر حتى الآن قابلية أكثر شراسة للانتقال بين البشر، إذ قدرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا إن النسخة الجديدة من الفيروس مثلت 14.5 بالمئة من الحالات الجديدة للإصابة في البلاد، وهى تنمو بنسبة 20 بالمئة أسبوعيًا.

وتشير فوربس إلى أن الفيروس يظهر بشكل متزايد في اختبارات مياه الصرف الصحي في الولايات المتحدة، مما يشكك في الأرقام المعلنة للإصابات، إذ يحجم الناس بشكل متزايد عن إجراء الاختبار أو الإبلاغ عن الإصابة.

سوء حالة الطقس سبب ظهور إيريس:

ويرى خبراء الصحة، أنه ليس هناك أية علامة تشير إلى خطورة سلالة إيريس مقارنة بالسلالات الأخرى، بما في ذلك سلالة أوميكرون، مشيرين إلى أن سوء حالة الطقس وضعف المناعة يحتلان صدارة الأسباب الرئيسية لانتشار هذه السلالة المرتبطة بسلالات فيروس كوفيد 19.

وأفادوا بأن فيروس كوفيد 19 سيواصل تغيره وتكيفه مع البيئة، ولا داعي للاندهاش من ظهور سلالات الجديدة وانتشار العدوى بها، لكن حالات الوفاة في جميع الأحوال تبدو منخفضة، كذلك حالات الاحتجاز بالمستشفيات، وذلك بسبب تناول اللقاحات.

ويعتبر آيريس متحور من أوميكرون لذلك فإن أعراضه الأكثر شيوعًا، هى ذاتها أعراض أوميكرون والتي تظهر في شكل: سيلان الأنف، صداع، تعب، عطس، إلتهاب الحلق، وهناك أعراض أخرى عدة خاصة بالمتحور نفسه مثل: انسداد الأنف، سعال بدون بلغم أو معه، صوت أجش، آلام في العضلات، حاسة شم متغيرة.

وأظهرت دراسة Zoe Health Study أن الأعراض التقليدية مثل ضيق التنفس وفقدان الرائحة والحمى أصبحت الآن أقل شيوعًا، ولا يشكل المتحور الجديد خطورة، ولكن يجب الحذر طالما الأمر يتعلق بكوفيد 19.