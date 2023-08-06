موعد مباراة النصر والشرطة العراقي في البطولة العربية

تأهل النصر السعودي تأهله إلى نصف النهائي من البطولة العربية بعد الفوز على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.



وتنطلق مباريات دور نصف النهائي من البطولة العربية ، يوم الأربعاء المقبل، لتحديد المتأهلين للنهائي بكأس الملك سلمان.



وصعد فريق الشرطة العراقي إلى نصف النهئاي، بعد الانتصار على السد القطري بنتيجة رباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.



موعد مباراة النصر والشرطة العراقي:



يواجه النصر نظيره الشرطة في نصف النهائي، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 أغسطس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

