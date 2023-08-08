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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طريقة استخراج شهادة التحركات 2023

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

 شهادة تحركات..  يبحث الكثير من المواطنين عن طرق استخراج شهادة التحركات، وذلك من خلال البحث باستمرار عن الخدمات الإلكترونية التى تقدمها وزارة الداخلية.

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 ما هى شهادة التحركات وما إجراءات استخراجها؟

 يرغب المواطن في استخراج شهادة تفيد بتحركاته خارج مصر وإلى مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة ليتم تقديمها للجهات المعنية، فيتم إصدار الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه وفقًا للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

 استخراج شهادة تحركات أونلاين:

 وأعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خدمة جماهيرية إلكترونية لتقديم طلبات شهادات التحركات للمواطنين عبر موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وذلك للجمهور المتعاملين مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة

 وقت استخراج شهادة التحركات:

- يستغرق استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا 3 أيام.

-ويمكن استلامها سواء من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أو إلكترونيًا.

 كيفية استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا 2023

 وتقدم وزارة الداخلية خدمة استخراج "شهادة التحركات" من خلال موقعاها الإلكتروني بالدخول على اللينك الآتى:

https://emoves.moi.gov.eg/

 يمكن الاستفادة بالخدمة باتباع الخطوات الآتية:

 تسجيل الدخول للمستخدم الجديد على الموقع.

 ملء طلب شهادة التحركات.

 دفع رسوم الخدمة.

 تحديد موعد الاستلام.

 استلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة.

 استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا 2023

 إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية.

 يمكن إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية بالدخول علي العنوان الإلكتروني https://moi.gov.eg.

 الدخول علي الموقع.

 إنشاء حساب على الموقع.

 تسجيل دخول.

 اختيار "إنشاء حساب جديد".

 إدخال البيانات الشخصية الصحيحة.

 إدخال الرقم القومي.

 

 

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