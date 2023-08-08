سلطان البهرة: نقدر جهود مصر في تطوير بيوت الله (شاهد)

عقب السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة، على افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير، قائلًا: “إنني في هذا المكان الشريف وهذه البلدة الطيبة مصر المعمورة ببركات رسول الله صلي الله عليه وسلم، أشكر مصر العربية رئيسها الحبيب وحكومتها العظيمة وشعبها الكريم”.

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وأضاف “سيف الدين” خلال كلمته بافتتاح مسجد السيدة نفيسة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أننا نقدر جهود الدولة ووزارة الأوقاف والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في تطوير بيوت الله، وعمران بلاد الله.

وأختتم سلطان طائفة البهرة حديثه، قائلا: “جزاكم الله خيرا..ويحفظ الله مصر وأهلها”.

من جانبه وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لطائفة البهرة للمساهمة في أعمال تطوير مقامات “آل البيت”.

بنتشرف إننا موجودين في مقام طيب وجميل

وقال “السيسي”: "بنتشرف إننا موجودين في مقام طيب و جميل، مقام السيدة نفيسة، و تم تطوير المسجد و المنطقة المحيطة".

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم أعمال تطوير المقصورة بمسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها بعد أعمال التطوير والترميم.

ترميم وتجديد الصالات الداخلية بالمساجد

ويشمل تطوير مساجد آل البيت في مصر، ترميم وتجديد الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.