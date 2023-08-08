سر زيادة فرص الإصابة بالسكري صيفًا وتدهور صحة المرضى.. طبيبة تكشف مفاجأة

كشفت طبيبة غدد صماء عن السبب الرئيسي وراء تدهور الحالة الصحية لمرضى السكري في فصل الصيف بالأخص، ولماذا تزداد فرص الإصابة بهذا المرض أيضًا في هذا التوقيت؟

أسباب زيادة فرص الإصابة بمرض السكري في الصيف

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، أشارت الطبيبة إلى أن السبب يرتبط بفقدان السوائل في الحر أو نتيجة تناول كمية كبيرة من الفواكه الحلوة ومواد أخرى غنية بالكربوهيدرات، مما يرفع مستوى الجلوكوز في الدم، وبالتالي تحدث الإصابة بداء السكري.

أسباب زيادة فرص الإصابة بمرض السكري في الصيف

وبحسب الطبيبة، يفقد الشخص في الطقس الحار بالإضافة إلى الماء مع التعرق الأملاح، المركبات المعدنية الموجودة في أنسجة الجسم على شكل أملاح، والتي تساعد على انتقال المواد المغذية في خلايا الجسم، وإخراج نواتج عملية التمثيل الغذائي، والحفاظ على توازن الماء في الخلايا واستقرار الحموضة، كما يختل توازن الالكتروليت "الكهرل" في الجسم، مما يرفع مستوى الجلوكوز في الدم أيضًا.

في الوقت نفسه، أوضحت الطبيبة أن انتشار مرض السكري مرتبط بنقص النشاط البدني والبقاء فترة طويلة تحت الشمس في الصيف، كما قد تحدث الإصابة به على خلفية نقص فيتامين D الذي ينتجه الجسم في الشمس.

وكقاعدة عامة، يسبب ضعف الكتلة العضلية وعنصر الحديد الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، لأن الجسم ينتج كمية فائضة من الأنسولين، ولكن حساسية الخلايا تجاهه، مما يعني أن النوع الثاني من السكري قد يصيب البدناء والنحفاء على حد سواء، لذا تنصح الطبيبة من مرضى السكري من النوع الثاني بتجنب تناول الكربوهيدرات البسيطة والسكر والعصائر.