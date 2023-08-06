5 أطعمة تساعد على مكافحة داء السكري من النوع 2

داء السكري من النوع 2 هو مرض تكون فيه مستويات السكر في الدم أو السكر في الدم مرتفعة للغاية، حيث أن الجلوكوز هو المصدر الرئيسي للطاقة إنه يأتي من الأطعمة التي تتناولها.

ويساعد هرمون يسمى الأنسولين على وصول الجلوكوز إلى خلاياك لمنحها الطاقة، إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فإن جسمك لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو لا يستخدم الأنسولين جيدًا ثم يبقى الجلوكوز في دمك ولا يذهب ما يكفي إلى خلاياك.

أطعمة تساعد على مكافحة داء السكري من النوع 2

الخضراوات الورقية

إن الخضار الورقية مثل السبانخ والكرنب والملفوف غنية بالألياف وقليلة الكربوهيدرات. وبالتالي يكون لها تأثير ضئيل على مستويات السكر في الدم، ويمكن أن تساعد في تحسين حساسية الأنسولين.

القرفة

يمكن أن يساعد تناول القرفة في خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام وتحسين حساسية الأنسولين، كما يمكن رش القرفة على دقيق الشوفان في وجبة الفطور أو يتم إضافتها إلى قهوة الصباح للحصول على دفعة لذيذة وملائمة لمرض السكري.

الحبوب الكاملة

تتميز الحبوب الكاملة مثل الكينوا والأرز البني وخبز القمح الكامل بمؤشر نسبة السكر في الدم أقل مقارنة بالحبوب المكررة، ويمكن أن تساعد الحبوب الكاملة في تنظيم مستويات السكر في الدم وتوفير طاقة مستدامة.

الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين مصادر ممتازة لأحماض أوميغا-3 الدهنية، ويمكن أن تساعد الدهون الصحية في تقليل الالتهاب وتحسين صحة القلب وتعزيز حساسية الأنسولين.

المكسرات والبذور

تشمل قائمة المكسرات والبذور اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان، وجميعها غنية بالألياف والدهون الصحية والبروتين.