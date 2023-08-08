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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

شهدت أسعار صرف الدرهم الإماراتي ، استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس، في محلات الصرافة والبنوك الرئيسية والعاملة في مصر. 

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أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة والبنوك

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أسعار العملات العربية أمام الجنيه بالبنوك اليوم

 

الدرهم الإماراتي 

 أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 8.38 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

 أسعار صرف الدرهم الإماراتي حققت في البنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

 أسعار صرف الدرهم الإماراتي بلغت في بنك مصر 8.38 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 8.22 للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

 الدينار الكويتي

 أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 99.42 جنيه للشراء، 100.47 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية  97.05  جنيه للشراء، و100.79 جنيه للبيع.

 أسعار صرف الدينار الكويتي حققت في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.79 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 98.09 جنيه للشراء، و 100.86 جنيه للبيع.

 أسعار صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 100.11  جنيه للشراء، 100.47 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 93.48 للشراء، 100.79 جنيه للبيع.

الريال السعودي

 أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

 أسعار صرف الريال السعودي حققت في البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء، و8.25جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 أسعار صرف الريال السعودي بلغت في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 7.95  للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

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