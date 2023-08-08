لأهالى أسوان " متخرجوش من البييت انهاردة " الحرارة تسجل 46 درجة

اشتدت درجة الحرارة بمحافظة أسوان لتصل العظمي 46والصغري 31، مما يجعل الجو غير مناسب للحركة وبالأخص فترة النهار .

مع بداية يوم الثلاثاء استقبل أهالي أسوان شمس حارقه ونسبه طريفة رطوبه وتعتبر محافظة اسوان من المحافظات التي لايوجد بها رطوبه، الا انها شهدت في الآونة الاخيرة رطوبه طريفه في غير المعتاد للمواطن الاسواني ان يشهد ذالك من قبل .

قال طارق مرغني وهوه من اهالي مركز نصر النوبه. كنت ذاهب الي المحافظة لتسليم أوراق هامه، ولكن بعد رؤية حالة الطقس شديدة السخونة تراجعت عن الذهاب الي المحافظة، ويعتبر مركز نصر النوبه بالقرب من الجبال مما يجعل الجو يزداد سوء بعكس الأماكن التي تكون قريبه من مياه النيل.

واوضحت شيماء .ا انني اعمل مفتش في احد المناطق الاثريه وعند الذهاب للعمل لحظة ان الشمس شديدة السخونة والجو غير مناسب فذهبت لشراء عصاير ومياه وثلج حتي يهون الحرارة