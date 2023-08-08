باكستان.. عمران خان يتقدم بالطعن على قرار سجنه

قال الفريق القانوني للدفاع عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن موكله طعن، اليوم الثلاثاء، على إدانته بتهم تتعلق بالفساد أمام محكمة أعلى درجة.

وقال المحامي نعيم بانجوتا إن الطعن على الحكم الصادر في مطلع الأسبوع قدم للمحكمة العليا في إسلام أباد.

وحكم على خان بالسجن لثلاث سنوات بتهمة البيع غير القانوني لهدايا منحت للدولة خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.

ويوم السبت الماضي، قضت محكمة باكستانية بالسجن على رئيس الوزراء السابق عمران خان ثلاث سنوات لبيعه هدايا منحت للدولة بشكل غير قانوني.

وأورد التلفزيون الباكستاني: "أعلن القاضي همايون ديلوار أنه تم إثبات التورط في ممارسات فساد". ولم يكن خان حاضرا في المحكمة وأصدر القاضي أمرا باعتقاله.

وكشفت وكالة أنباء رويترز، نقلا عن محام، أنه في أعقاب صدور الحكم، قامت الشرطة الباكستانية بإيقاف عمران خان في منزله بلاهور.

نقل عمران خان إلى إسلام آباد بعد القبض عليه

من جهتها، أوضحت الشرطة الباكستانية أنه تم نقل عمران خان إلى إسلام آباد بعد القبض عليه في لاهور.

ويقول خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر.

وأكد فريق خان القانوني أنه سيستأنف الحكم، حيث قال أحد أعضاء الفريق: "من المهم أن نذكر أنه لم تتوفر أي فرصة لتقديم شهود ولم يتم تخصيص وقت لجمع الحجج".

وتعليقا على اعتقال خان، قال وزير الإعلام الباكستاني إن "الاعتقال تم بعد تحقيق شامل وإجراءات قانونية سليمة في المحاكمة".

ويؤكد عمران خان على أن القضايا المرفوعة ضده ذات طابع سياسي وتستهدف منعه من الترشح للانتخابات، وقد اندلعت صدامات دامية إثر توقيفه خان بتهمة الفساد في مايو الماضي حيث أضرم آلاف من أتباعه النار في مبان عسكرية واشتبكوا مع الشرطة في عدة مدن.

ووجهت اتهامات ضد خان بالاحتيال وتزوير الوثائق المتعلقة بمعاملات غير قانونية لبيع هدايا من قادة أجانب، بناء على طلب سلطات التحقيق العام الماضي.

وأكد التحقيق اختلاس رئيس الحكومة السابق وزوجته لما لا يقل عن 52 هدية من خزانة الدولة تلقاها من قادة دول الشرق الأوسط، بقيمة سوقية إجمالية قدرها 154 مليون روبية (حوالي 2 مليون دولار).

ومنذ الإطاحة به من السلطة في تصويت بحجب الثقة في البرلمان في أبريل 2022، واجه خان أكثر من 150 قضية قانونية، بما في ذلك العديد منها بتهم الفساد والإرهاب وتحريض المواطنين على العنف على خلفية احتجاجات دامية في مايو شهدت قيام أتباعه بمهاجمة الممتلكات الحكومية والعسكرية في جميع أنحاء البلاد.

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