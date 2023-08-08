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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ فعاليات مبادرة "حدودنا نبضنا" بالمحافظات الحدودية

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتنسيق مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة، تنفيذ فعاليات مبادرة "حدودنا نبضنا" بمركز شباب أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية، لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة.

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ويتم تدريب الشباب علي  أساسيات ريادة الأعمال وادوات الرصد المجتمعي، وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية، ويتم اطلاق "مسابقة أفضل مبادرة ومشروع مجتمعي"، علي أن يتم تصعيد المبادرات والمشروعات الفائزة في معسكرات  تفاعلية.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة علي التواصل الدائم مع شباب المحافظات الحدودية لتبني ودعم الكيانات الشبابية، والتنسيق مع الجهات والكيانات التي تقدم مبادرات شبابيه تخدم الشباب بالمحافظات الحدودية من خلال تقديم فرص وتوعية وتدريب للشباب بالقري والمراكز الأكثر احتياجاً من اجل أن يكونوا نواة مشرقة للمستقبل في ظل الجمهورية الجديدة، وفي اطار دعم الكيانات الشبابية واتاحة الفرصة لهم.

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