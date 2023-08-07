الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تشارك في ورش عمل لتحديث الاستيراتيجية الوطنية للسكان والتنمية

بوابة الوفد الإلكترونية

شاركت وزارة الشباب والرياضة في ورش عمل لتحديث الاستيراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023- 2030.

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وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق الموسم الخامس للمسلسل الإذاعي "ولا في الأحلام"

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شروط الاشتراك برحلات الشباب والرياضة إلى الغردقة

تم مناقشة محاور العمل بالاستراتيجية السكانية المحدثة، والأهداف الفرعية لتمكين الشباب والمراهقين صحياً واجتماعياً واقتصادياُ.

حضر ورش العمل منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

 محور المراهقين والشباب

وخلال ورش العمل، استعرضت منال جمال خلال عرض تقديمي النقاط الرئيسية للاستراتيجية، بالإضافة  إلى  استعراض أهداف محور المراهقين والشباب، وماتقدمه الوزارة للشباب من خلال القضيه السكانية والصحة الإنجابية، وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم الحياتية، وخفض نسبة البطالة من حيث البرامج التدريبية والتوعوية وملتقيات التوظيف.

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